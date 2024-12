Capão da Canoa tem movimentação tranquila e temperatura agradável na véspera do feriadão de Natal

A praia do Litoral Norte começou a receber veranistas para as festas de fim de ano nesta semana. O ápice de ocupação é esperado para o Réveillon, quando a prefeitura espera receber 1 milhão de visitantes.

Durante a tarde, a reportagem de Zero Hora observou uma movimentação tranquila de veranistas. Pontos próximos ao centro da cidade foram os que apresentaram mais pessoas, mas em uma situação distante de momentos de pico do verão; havia inúmeras vagas de estacionamento, algo raro na estação.

A temperatura estava na casa dos 28°C, mas o pouco vento, por vezes, aumentava a sensação de calor. O sol entre nuvens foi uma constante do dia.

Foi nesse cenário que Rita Carla Schmitz , 58 anos, descansava na faixa de areia por volta das 17h. Moradora de Espumoso, no norte gaúcho, ela contou que costumava veranear em Maceió, Alagoas, mas há dois anos resolveu trocar o nordeste brasileiro pela praia gaúcha.

— Gosto do mar, das pessoas e da boa educação daqui. É uma praia mais próxima, então facilita a viagem para quem tem mais idade, como é o nosso caso. É um lugar muito agradável para passar o verão — disse a vigilante, que estava acompanhada do marido, Nivaldo Jasinski , 62 anos.

A estudante de medicina Paula Garbarski , 27 anos, frequenta Capão desde criança, porque os pais dela têm um apartamento na cidade. Enquanto tomava sol sentada em uma cadeira, ela elogiou o crescimento urbano do balneário nas últimas duas décadas.

— Aqui é uma praia tranquila, gosto de ficar atirada e olhar o mar. Para mim compensa ficar só na areia. Hoje a água parece estar boa, logo mais pretendo me aventurar — comentou.

Luísa Spilki , 27 anos, havia recém saído da água quando conversou com a reportagem. Moradora de Imbituba, Santa Catarina, a estudante estava na praia desde terça-feira (17) e ainda não tinha planejado o dia da volta para o Estado vizinho.

— A água não está fria nem muito quente, mas sim com uma temperatura agradável. Também não tem repuxo. Está mais clara do que geralmente está. Hoje está um bom dia para tomar banho aqui — disse.

A opinião de Luísa sobre a cor do “chocolatão” não foi a mesma de Itacir Ribeiro, 48 anos, morador de Portão, no Vale do Sinos.