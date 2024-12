Dez locais para passar o dia na piscina ou perto da natureza em Porto Alegre e Região Metropolitana

O Vila Ventura Ecoresort fica em Viamão. Camila Domingues / Especial

Com a proximidade do verão e aumento da temperatura, surge também a vontade de descansar, de aproveitar um bom refresco e de curtir o período junto à natureza. Porto Alegre e cidades da Região Metropolitana oferecem diversas oportunidades para quem deseja aproveitar a estação mais quente do ano sem precisar se deslocar por grandes distâncias ou para quem tem férias programadas para mais adiante.

Zero Hora destaca alguns espaços nas proximidades da Capital, como hotéis, sítios e reservas, que oferecem serviços na modalidade day use, com passeios, piscinas e interação com o ambiente. A ideia desses estabelecimentos é ser uma alternativa de lazer sem cobrar pelo valor de uma hospedagem ou de uma longa estadia.

Hotel Deville

Localizado no bairro Anchieta, próximo ao aeroporto Salgado Filho, o Hotel Deville oferece toda a estrutura disponível, como piscina, academia e quadra de tênis, na modalidade day use. O visitante pode usufruir dos espaços dentro de um período de quatro, seis ou oito horas.

Mediante disponibilidade, o hotel também oferece um quarto durante a permanência. Os preços do day use variam de acordo com o tempo, a acomodação escolhida e a tarifa em vigor. Para crianças até dez anos não há cobrança.

A entrada pode ser feita a partir das 9h e a saída até as 20h, todos os dias da semana. Reservas pelo site ou pelo WhastApp (41) 3219-4004.

Av. dos Estados, 1909 - Porto Alegre (RS)

Hotel Blue Tree Towers Millenium

O Blue Tree Towers Millenium é outra opção para quem busca descanso e lazer. Localizado na Avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas, o hotel permite que o visitante na modalidade day use utilize uma suíte e as áreas comuns, como piscina, academia, sauna e restaurante, no período entre 10h e 17h.

O valor é fechado de acordo com a diária definida do hotel para a data desejada. A tarifa atual parte de R$ 210 por adulto. Reservas podem ser feitas pelo site.

Av. Borges de Medeiros, 3120 - Porto Alegre (RS)

Hotel Hilton

No bairro Moinhos de Vento, ao lado do Shopping Moinhos, o Hilton também oferece a modalidade day use. Visitantes podem aproveitar até oito horas de uso de um apartamento e de áreas comuns do hotel, como piscina, sauna e academia.

A diária para dois adultos se inicia com valores a partir de R$ 330 + 15% de taxas. Crianças até 12 anos são isentas. As tarifas estão sujeitas a reajuste até o momento da reserva.

Reservas podem ser feitas pelo site e pelo WhatsApp (51) 99440-7600.

Rua Olavo Barreto Viana, 18 - Porto Alegre

Hotel Plaza São Rafael

O Plaza São Rafael, localizado na Avenida Alberto Bins, oferece day use de oito horas com apartamento incluído, além de acesso à academia, pisicina e rooftop. O check-in pode ser feito partir das 10h, com saída até as 18h

Até abril de 2025, os valores para uma pessoa partem de R$ 245, na modalidade mais simples, até R$ 592 com a oferta de suíte executiva. Já para duas pessoas, a cobrança é de R$ 270 a R$ 651, conforme a categoria de escolha. Crianças até 10 anos não pagam.

O day use pode ser agendado até cinco dias antes do check-in pelo e-mail reservas@plazahoteis.com.br ou pelo telefone 0800 707 5292.

Av. Alberto Bins, 514 - Porto Alegre (RS)

Parador da Lagoa

Localizado em Itapuã, no município de Viamão, o Parador da Lagoa dá acesso à Lagoa dos Patos. É um ótimo lugar para admirar o pôr do sol e para estar em meio a um capão de eucaliptos. O local tem uma pousada, estrutura para camping, 150 churrasqueiras (com tomadas de luz e banheiros com chuveiros elétricos), pracinha para as crianças, duas quadras de beach tênis e um campo de futebol. O valor para day use é R$ 90 por carro (até cinco pessoas), com funcionamento das 7h às 19h, todos os dias da semana.

Mais informações podem ser conferidas no número (51) 9945-1200 ou no @parador_da_lagoa.

Estrada da Varzinha, 14.800 - Itapuã, Viamão (RS)

Vila Ventura Ecoresort

O Vila Ventura Ecoresort, localizado em Viamão, é uma opção para todas as idades, com recreação para crianças e atividades para jovens e adultos. A estrutura do local oferece caminhada orientada, carrinho de lomba, piscina, tirolesa aquática, vôlei de areia, pescaria, passeio de trator, gruta artificial, com piscinas térmicas e hidromassagem, entre outros.

Nos sábados, domingos e feriados, o day use custa R$ 250 (adulto) e R$ 150 (6 a 11 anos). De zero a cinco anos, a entrada é isenta. Já de segunda a sexta, as tarifas ficam em R$ 180 (adulto), R$ 108 (6 a 11 anos). Crianças de zero a cinco anos não pagam. Além da estrutura, os valores incluem almoço das 12h às 14h.

O horário de permanência da modalidade day use é das 10h às 18h.

Reservas podem ser feitas pelo site ou pelo WhatsApp (51) 9752-9007.

Rua Manoel Santana, 625 - Passo da Branquinha - Viamão (RS)

Ecoland

A cerca de 90 quilômetros do Centro da Capital, em Igrejinha, o Ecoland é um complexo de 172 hectares que oferece atividades em contato com a natureza, como caminhadas, trilhas, passeios a cavalo e pescaria, além de quadras de vôlei e futebol e piscinas. Todas as atrações podem ser aproveitadas tanto por quem se hospedar no local, como para quem optar pelo day use, que custa R$ 70 para pessoas a partir dos 11 anos. Crianças de seis a dez anos pagam R$ 35 e crianças de até cinco anos são isentas.

É possível também almoçar no espaço, com um valor adicional de R$ 59,90 por adulto. O Ecoland está aberto todos os dias. O horário de funcionamento do parque é das 9h às 18h.

Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 98594-3488.

Rua Alfredo Brusius, 2121 - Igrejinha (RS)

Quinta da Estância

A Quinta da Estância oferece uma infraestrutura com mais de 125 hectares e atividades como tirolesa, trilha ecológica, banho de açude e de piscinas. Localizada na Estrada da Estância Grande, em Viamão, o espaço foca na programação em família e em grupos, tornando-se uma boa pedida para quem procura diversão para adultos e crianças.

O valor dos pacotes, que incluem atividades e piquenique, varia de R$ 108 a R$ 184 por pessoa para o público em geral. Todas as informações referentes ao espaço e às promoções podem ser encontradas no site.

Reservas podem ser feitas pelo WhatsApp: (51) 99544-0611.

RS 118 – Km 32 – Estrada da Estância Grande, 395 - Viamão (RS)

Suns da Lomba

Situado no distrito de Lomba Grande, em Novo Hamburgo, o Suns da Lomba é um sítio voltado para quem quer se conectar com a natureza, desacelerar, ouvir uma boa música e provar uma boa comida. Para os pequenos, o espaço kids conta com recreacionistas, brinquedos, casinha na árvore e carrinho de lomba. É possível também fazer um tour pela fazendinha, com muitos animais.

O day use está disponível sábado e domingo, das 11h às 19h. Os valores dos ingressos são R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora). As crianças de até seis anos não pagam. Na tarifa está incluso couvert artístico da atração do dia, acesso a toda infraestrutura, estacionamento e tour na fazendinha.

Reservas podem ser feitas pelo site.

Estrada do Taimbé - Lomba Grande, Novo Hamburgo - RS. Sugestão do local: colocar "Suns da Lomba" no GPS

Sítio do Tio Ari

O Sítio do Tio Ari é uma opção para quem busca área verde, sombra e refresco. Situado em Gravataí, o espaço oferece piscinas adultas e infantis com tobogãs, espaços com quiosques e churrasqueiras para família e amigos, além de pracinhas para crianças.

Aos sábados, domingos e feriados, os ingressos custam R$ 40 (adulto), R$ 20 (7 a 10 anos e idosos). De quarta a sexta-feira, o valor fica em R$ 30 (adulto), R$ 15 (7 a 10 anos e idosos). Crianças até seis anos não pagam.

Nas segundas e terças, o sítio está fechado. Mais informações podem ser acessadas pelo Instagram @sitiodotioari.

Travessa Odir Bonato, 37 - Gravataí (RS)