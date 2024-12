Perto de Porto Alegre e junto à Lagoa dos Patos, espaço em Itapuã é alternativa para curtir o verão

Uma alternativa de destino para quem deseja aproveitar o verão junto à natureza, sem precisar pegar a estrada rumo ao Litoral, se esconde a cerca de 50 quilômetros do Centro Histórico de Porto Alegre. Atualmente chamado de Parador da Lagoa, o espaço localizado em Itapuã, no município de Viamão, dá acesso à Lagoa dos Patos e conta com estrutura para receber pessoas de todas as idades.

Para chegar ao local, é preciso percorrer a Estrada Itapuã e um trecho da Rodovia Frei Pacífico — o trajeto até essa parte é asfaltado. Após acessar a rodovia, o motorista deve ingressar na Estrada da Varzinha. Um percurso de 13 quilômetros por uma estrada de chão, que conta com alguns pontos mais difíceis de terra solta, em que é possível passar apenas um carro por vez, leva até o Parador da Lagoa.

A recompensa para os visitantes é um espaço tranquilo, repleto de árvores e sombras, água calma e areia branca e fina. O local conta com um camping e cabanas totalmente equipadas para alugar. É possível passar apenas o dia no parador, curtindo a praia e usufruindo de churrasqueira, pracinha e campo de futebol.

Proprietário do local, Richard Baur, 49 anos, explica que o empreendimento começou apenas com o camping, que era comandado por sua mãe. Na juventude, virou sócio dela e colou um quiosque na beira da praia. Depois, assumiu o negócio e decidiu aprimorar o espaço.

Leia Mais Parque aquático do Litoral abre temporada de verão após reforma de R$ 2 milhões

— Não tinha estrada do camping até aqui a beira da praia. O pessoal tinha que deixar o carro lá r vir a pé. Daí eu coloquei o bar, o quiosque na beira da praia e começar a fazer as ruas. Não tinha luz, mas puxei a minha rede particular e fiz as cabanas, daí foi indo. Devagarinho, fomos montando. Tudo foi aumentando e melhorando — relembra.

No início, o local ficou conhecido como Camping da Varzinha — ou do Richard. O proprietário adotou o nome de Parador da Lagoa há alguns anos, mas afirma que muitas pessoas ainda chamam da forma antiga.

Estrutura

Atualmente, o camping conta com 150 churrasqueiras, banheiros feminino e masculino com chuveiros, tanques para lavar roupas e pias para lavar louças. Também há tomadas de luz e wi-fi.

Mais perto da praia, os visitantes têm acesso a um minimercado, que vende itens básicos, e a um quiosque, que serve lanches e petiscos como porções de violinha, batata frita, pastel e xis — além do clássico sorvete. Richard destaca, contudo, que as pessoas não são obrigadas a consumir nada do local e podem trazer todas as refeições de casa.

— A cabana simples tem um quarto com cama de casal, um beliche, banheiro, pia, fogão a gás, geladeira, mesa e bancos. As pessoas precisam trazer roupa de cama e louça. Nas temáticas, é só trazer toalhas, tem todo o resto, inclusive lareira — esclarece.

Leia Mais A duas semanas para o início do verão, veja como está a qualidade da água nas praias de Santa Catarina

O espaço foi atingido pela enchente de maio, que afetou parte das cabanas, o quiosque e o mercado. Algumas das casas seguem sendo reformadas, mas o restante já teve seu funcionamento reestabelecido.

Na beira da praia, Richard investiu em detalhes “instagramáveis”. Uma passarela de madeira avança sobre a areia, há coqueiros com luzes penduradas e balanços dentro e fora da água. Conforme o proprietário, os visitantes podem trazer boias e colchões infláveis, já que a água está sempre calma. A única regra envolve a proibição de caixas de som na beira da praia e na área de acampamento.

Público de todas as idades

De acordo com Richard, o Parador da Lagoa costuma ser frequentado por famílias com crianças, mas grupos de jovens "mais tranquilos” também estão procurando o espaço para curtir os dias quentes.

Na tarde de quinta-feira (12), quando os termômetros se aproximavam de 30°C em Viamão, as amigas Adriele Almeida, 20 anos, e Maria Luiza Portaluppi, 19, aproveitavam o sol perto de um banco instalado na faixa de areia. Moradoras da zona sul de Porto Alegre, elas chegaram ao local pela manhã para passar o dia.

— Estamos aproveitando os últimos dias de férias. Eu já conhecia, vinha muito quando era pequena, aí vim trazer ela (Maria Luiza) para conhecer. Gosto daqui porque é um lugar calmo. Às vezes não queremos ir até a praia (no Litoral) e como moramos na Hípica, fica pertinho para vir, bem viável — destacou Adriele.

Valores

É possível alugar cabanas, acampar ou passar apenas o dia no Parador da Lagoa. Os preços variam de acordo com a modalidade e o tipo de veículo (veja abaixo). Mais informações no número (51) 99645-1204 ou no @parador_da_lagoa.

Day use – das 7h às 19h

Moto (duas pessoas): R$ 45

Carro (até cinco pessoas): R$ 90

Caminhão (até cinco pessoas): R$ 140

*Para cada pessoa extra, é cobrado o valor de R$ 30

Diária - das 9h às 19h

Moto (duas pessoas): R$ 70

Carro (até cinco pessoas): R$ 140

Caminhão (até cinco pessoas): R$ 180

*Para cada pessoa extra, é cobrado o valor de R$ 35

Cabanas - diária