Fenômeno da internet, "gata praieira" atrai fãs na beira-mar de Capão da Canoa

Pet costuma passear pela orla no começo da manhã Duda Fortes / Agencia RBS

Mal amanheceu e Prince desce as escadas do apartamento, sai à calçada e toma o rumo da beira-mar por conta própria, como qualquer veranista. Com uma diferença: trata-se de uma gata laranja de três anos que soma 750 mil seguidores nas redes sociais fascinados pela rotina da bichana praieira de Capão da Canoa.

O tutor, Renan Requelme, 26 anos, que posta vídeos frequentes das aventuras da gatinha, segue vários metros à frente ao lado da namorada, Carolina Ribas, e do cãozinho Chico — novo integrante da família. Colocam os pés e as patas na areia e, mesmo com o sol ainda se descolando do horizonte, o primeiro fã já aparece. Puxa o celular do bolso e tira fotos.

— É a Prince! Sigo ela no Instagam, mas é a primeira vez que encontro na beira da praia — exclama o corretor de imóveis de Flores da Cunha Alcione Lusa, 58 anos.

Zero Hora acompanhou a rotina da dupla no alvorecer desta segunda-feira (13). Depois de atender o primeiro seguidor, a gata sai em disparada pela areia. Faz cocô (imediatamente recolhido) na orla que mais parece uma gigantesca caixa de areia, caminha sobre os cômoros, deita na areia e ignora um grupo de pombos nas proximidades.

— Comecei a passear com ela quando entrou no cio e ficou muito agitada. Foi um jeito que eu encontrei de ela se acalmar. Uma noite resolvi trazer ela para a praia, porque percebi que me seguia e obedecia. Achei que iria se assustar com o barulho das ondas mas, quando pisou na areia, começou a correr por tudo — conta Requelme, recordando o episódio do verão de 2022.

As postagens mostrando essa rotina começaram a fazer sucesso e, somente desde setembro do ano passado até agora, acrescentaram mais 320 mil seguidores no Tik Tok e no Instagram — um salto de 74% em quatro meses. Como resultado, Requelme deixou de trabalhar vendendo donuts e vive da renda de patrocínios e contratos de publicidade como influenciador digital.

A fama já é tão grande que, nesta segunda-feira, uma família vibra de alegria ao deparar com a gatinha fazendo as estripulias do bicho na areia. Não é para menos: o casal e a filha haviam acordado às 5h com o objetivo específico de tentar encontrar Prince — que costuma sair ao final da madrugada para não se assustar com um número muito elevado de pessoas em volta.

— Fomos para o outro lado, não encontramos, viemos para esse lado da praia até encontrar eles — comemora Patrícia Prois, 36 anos, ao lado da filha, Raphaella, de nove anos.

Tiram selfies com Requelme e a gata, enquanto o pai da família, de boina gaudéria e mate na mão, prefere observar de longe.

Mais alguns passos, e a estudante Maria Eduarda Daudt, 18 anos, se aproxima. Olha o animal de perto e pergunta, emocionada:

— É....a Prince?

A celebridade felina de Capão segue adiante e vai para o parquinho infantil das proximidades. Pouco antes de chegar aos brinquedos, se estranha com um cão da raça pug que circula na coleira. Ficam se olhando por incontáveis segundos, imóveis, até que resolvem cada um ir para um lado.

A gata sobe no brinquedo, anda pela ponte pênsil, desce pelo escorregador. Antes de voltar para casa, já um pouco cansada, passa por baixo de quase todos os carros estacionados no meio-fio. Para chamar a pet, usa um assovio agudo e alguns gritos de "vamos". Mas, por vezes, precisa pegá-la no colo para recolocá-la a caminho do apartamento.

— Ela adora cheirar os carros. Brinco que gostaria de ser mecânica — diz Requelme.