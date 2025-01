'Esperar o inesperado': o que promete o retorno de Trump à Presidência

Apertem os cintos: Donald Trump retorna à Casa Branca na próxima semana para uma segunda presidência que promete ser ainda mais volátil e imprevisível do que os altos e baixos de seu primeiro governo.

O republicano bilionário mostra poucos sinais de mudança em seu estilo incendiário. Antes de voltar ao Salão Oval, ele já falou sobre uma nova "era de ouro" com votos de retaliação contra seus inimigos e promessas de deportações em massa.

Trump também soou alarmes ao redor do mundo mais uma vez, ao emitir ameaças territoriais absurdas contra aliados dos Estados Unidos e alimentar temores de que negligenciará a Ucrânia para alcançar um acordo de paz com a Rússia.

"Se você gostou do Trump Um, você vai amar o Trump Dois", disse à AFP Peter Loge, diretor da Escola de Mídia e Relações Públicas da Universidade George Washington.

Apesar de todas as conversas anteriores sobre um Trump mais disciplinado, o homem de 78 anos que tomará posse em 20 de janeiro parece, de muitas maneiras, ser a mesma figura instável da última vez.

As semanas desde sua vitória eleitoral trouxeram o retorno das publicações nas redes sociais tarde da noite, das coletivas de imprensa desconexas, da retórica sombria e dos pronunciamentos confusos sobre política externa.

"Acho que o que podemos esperar ver é mais do inesperado", acrescentou.

Muitas das ressalvas em torno do 'outsider' de 2016 foram substituídas por apoiadores obstinados do "MAGA" (Make America Great Again, seu slogan).