Irã afirma que países europeus têm vontade 'séria' de retomar negociações nucleares

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou nesta terça-feira (14), após conversas em Genebra, que Alemanha, França e Reino Unido têm uma vontade "séria" de retomar as negociações sobre o programa nuclear da República Islâmica.

"As conversas com os três países europeus buscam explorar os meios para retomar as negociações nucleares", declarou Araghchi em uma entrevista à televisão estatal.