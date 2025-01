Em operação que durou seis horas, presidente afastado da Coreia do Sul é preso

O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, foi preso na manhã de quarta-feira (15) no horário local (noite desta terça-feira 14 no Brasil), em sua residência, após uma operação que durou quase seis horas.

Membros da guarda presidencial do chefe de estado sul-coreano, tentaram impedir a ação. Ele é investigado pela tentativa fracassada de impor a lei marcial no país.

Os agentes do Escritório de Combate à Corrupção (CIO), órgão que centraliza as investigações de Yoon, possuíam mandados que incluem uma ordem de captura, informou a agência de notícias Yonhap.

Durante a ação, o advogado de Yoon, Seok Dong-hyeon, anunciou em uma rede social que o presidente concordou em se apresentar na sede do escritório.

Mais cedo, Yeol não compareceu à primeira sessão do julgamento do pedido de afastamento. Em razão disso, o andamento do impeachment foi adiado. Após o encerramento da sessão, que durou apenas quatro minutos, a polícia foi autorizada a entrar na residência oficial do presidente para prendê-lo.

De acordo com o portal g1, o presidente afastado foi encaminhado ao Centro de Detenção de Seul, onde ficará em uma cela solitária.

A ordem judicial vigente permite sua retenção por no máximo 48 horas. Para que ele siga sob custódia, os investigadores precisam solicitar outro mandado de prisão. A equipe jurídica de Yoon criticou reiteradamente o mandado como ilegal.

Resistência

Antes da confirmação da prisão, correspondentes da AFP presenciaram algumas brigas no portão, onde os apoiadores ferrenhos de Yoon estavam acampados para protegê-lo, enquanto as autoridades conseguiam entrar pela primeira vez no complexo.

Legisladores do Partido do Poder Popular de Yoon também correram para a área em uma aparente tentativa de defender o presidente afastado, segundo os profissionais da AFP.

Seus apoiadores gritavam "mandado ilegal!" enquanto agitavam bastões luminosos e bandeiras sul-coreanas e americanas. Alguns estavam deitados no chão do lado de fora do portão principal do complexo residencial.

Policiais e oficiais do CIO começaram a removê-los da entrada à força, enquanto cerca de 30 legisladores do partido de Yoon também bloqueavam os investigadores, segundo a emissora Yonhap News TV.

Os seguranças de Yoon instalaram arame farpado e barricadas em volta da residência, transformando-a no que a oposição chamou de "fortaleza".

Devido à situação tensa, a polícia decidiu não portar armas de fogo, mas usar apenas coletes à prova de bala na nova tentativa de executar o mandado nesta quarta, caso fossem recebidos por guardas armados, informou a mídia local.

Lei marcial

Yoon foi afastado de suas funções e está sendo investigado por ter instaurado a lei marcial em 3 de dezembro, por um breve período. O objetivo, segundo ele, era proteger o país das "forças comunistas norte-coreanas" e "eliminar os elementos hostis ao Estado".