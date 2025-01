Autoridades sul-coreanas suspendem operação para prender presidente destituído

Policiais e agentes anticorrupção da Coreia do Sul tentaram cumprir nesta sexta-feira (3) um mandado de prisão contra o presidente afastado Yoon Suk-yeol, no âmbito da investigação pela declaração de uma lei marcial, mas, segundo a agência local Yonhap, foram confrontados por membros do serviço de segurança de Yoon em sua residência após um impasse anterior com uma unidade militar.