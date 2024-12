Tráfico de influência, episódio com bolsa da Dior e problemas com inflação: a sucessão de escândalos do presidente da Coreia do Sul

Familiares continuavam insatisfeitos com a falta de responsabilização do caso, já que o local não apresentava segurança . Ainda durante o processo, Yoon barrou um projeto de lei propondo uma nova investigação sobre o incidente no início deste ano.

Outro escândalo envolve a primeira dama, Kim Keon Hee. Ela é foi acusada de aceitar uma bolsa de grife de mais de U$ 2 mil da marca Dior como presente. Isso violaria a lei anticorrupção do país, que proíbe funcionários públicos e seus cônjuges de receber presentes com o valor acima de US$ 750. Na época, o presidente chamou as alegações de "golpe político".