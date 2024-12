Por que a crise na Coreia do Sul põe em risco a segurança internacional

Ninguém imaginava que a tecnológica, inovadora e democrática Coreia do Sul pudesse enfrentar um processo de instabilidade política grave como o deflagrado nesta terça-feira (3) pelo presidente Yoon Suk-yeol, que declarou lei marcial no país, suspendendo direitos civis, e, horas depois, recuou .

A Coreia do Sul é aliada-chave dos Estados Unidos na região: faz fronteira com a cada vez mais ameaçadora Coreia do Norte, nação que vem municiando de arsenal nuclear e com o qual os sul-coreanos ainda estão tecnicamente em guerra (o conflito entre 1950 e 1953 não foi concluído com acordo de paz). Aliás, a fronteira entre os dois países, o famoso "paralelo 38), é uma das mais perigosas do mundo.