O "tapa de luva" de Kamala em Trump

Donald Trump e Kamala Harris durante debate presidencial. SAUL LOEB / AFP / AFP

Ironia das ironias, a cerimônia de certificação do resultado da eleição de Donald Trump, em novembro passado, foi presidida por Kamala Harris, a vice-presidente e candidata derrotada no pleito passado. Nos Estados Unidos, a presidência do Senado é exercida pela mesma pessoa que ocupa o cargo de vice-presidente do país.

Leia Mais Congresso americano vai certificar os votos que elegeram Trump

Além de ter sido derrotada por Trump, Kamala foi eleita na chapa com Joe Biden, em 2020, e teria sua vitória certificada no fatídico 6 de janeiro de 2021. Naquele dia, uma turba de apoiadores de Trump invadiu o Capitólio no momento em que ocorria a sessão, no maior ataque à democracia dos Estados Unidos — e uma espécie de prévia do que o Brasil viveria em 8 de janeiro de 2023.

Até aquela data, a cerimônia no Congresso era apenas um ato simbólico, que não chamava a atenção fora do território americano. Tudo mudou desde então. Naquela ocasião, até Mike Pence se voltou contra Trump — ele seguiria a tradição e teria resistido aos apelos do chefe.

Trump, como mau perdedor que é, não aceitou o resultado da eleição de 2020, nega ter insuflado os vândalos, mas está sendo processado por insurreição. Também não passou o cargo, no 20 de janeiro, a Biden.

O tapa de luvas veio nesta segunda-feira (6) por parte de Kamala, que, mesmo derrotada, seguiu o rito sem anormalidades. Pelo bem da democracia.