Há 20 anos, morria João Paulo II, um dos papas mais populares da História

Desembarquei no coração da fé católica quase 15 horas depois. Ali entendi que a morte de um Papa é apenas o início de uma série de rituais que, na verdade, só terminam no último dia do conclave, com a escolha do novo Pontífice. Foram 18 dias de cobertura que envolveram emoção, noites insones, de até 14 horas na fila para se aproximar do corpo de João Paulo II, no centro da Basília de São Pedro, o enterro, o início do conclave, as especulações até a fumaça branca anunciando Josef Ratzinger ungido Bento XVI.