Tribunal sul-coreano emite ordem de prisão contra presidente suspenso

Manifestantes de um grupo trabalhista participam de protesto pedindo a deposição do líder da Coreia do Sul.

Um tribunal sul-coreano emitiu uma ordem de prisão contra o presidente Yoon Suk Yeol , atualmente suspenso de suas funções após uma votação de impeachment no parlamento , informaram nesta terça-feira (31, data local) os responsáveis pela investigação sobre sua breve declaração de lei marcial .

"As ordens de busca e prisão contra o presidente Yoon Suk Yeol foram emitidas nesta manhã", afirmou em comunicado o órgão responsável pela investigação conjunta contra ele.

Essa é a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente no exercício do cargo, mesmo suspenso de suas funções, é alvo de uma ordem de prisão.