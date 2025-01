O que se sabe sobre o acidente de avião com 179 mortos na Coreia do Sul

Acidente aéreo que deixou 179 vítimas é o mais mortal ocorrido em solo sul-coreano. - / YONHAP

Um avião com 181 pessoas a bordo sofreu um acidente no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, na noite de sábado (28) no horário local, deixando 179 mortos e dois feridos. Durante a aterrissagem, a aeronave saiu da pista, bateu contra um muro e explodiu (veja no vídeo abaixo).

Conforme informações da agência de notícias Reuters divulgadas pelo portal g1, o acidente aéreo é o mais mortal já registrado em solo sul-coreano e o pior envolvendo uma companhia aérea do país desde 1997, quando a queda de um avião da Korean Air Lines, em Guam, matou mais de 200 pessoas.

Como aconteceu o acidente?

O desastre aconteceu às 9h03min deste domingo (29), no horário local, no Aeroporto Internacional de Muan, o que corresponde a 21h03min de sábado no Brasil. Conforme relataram as autoridades locais, o avião saiu da pista logo após pousar e colidiu com uma barreira de concreto nas proximidades do terminal.

Imagens divulgadas por emissoras locais mostram a aeronave deslizando pela pista com o trem de pouso aparentemente recolhido, antes de bater no muro. Esse tipo de aterrissagem, conhecida como "pouso de barriga", é uma manobra de emergência rara na aviação comercial e geralmente não resulta em mortes.

Qual a causa do acidente?

Segundo a imprensa local, a principal suspeita é uma falha no trem de pouso, possivelmente causada por uma colisão com um bando de pássaros. Pilotos da aeronave haviam sido alertados pela torre de controle sobre a presença de aves na área antes de tentarem pousar, informou um funcionário do ministério dos transportes sul-coreano à Reuters.

Relatos indicam que um passageiro chegou a enviar uma mensagem para um parente mencionando que um pássaro estava preso na asa. Em tom desesperado, a mensagem final dizia: "Devo dizer minhas últimas palavras?"

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, testemunhas relataram ter visto fogo no motor da aeronave e ouviram explosões antes do pouso. Outro ponto que chamou atenção foi a alta velocidade com que o avião ainda percorria o trecho final da pista. Os investigadores também confirmaram que, antes do acidente, o piloto já havia realizado uma tentativa frustrada de pouso e precisou arremeter. O incidente aconteceu na segunda tentativa de aterrissagem.

Quem estava a bordo?

A aeronave transportava 181 pessoas: 175 passageiros e seis tripulantes. Entre os passageiros, 173 eram sul-coreanos e dois, tailandeses. Até o momento, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas.

Há sobreviventes?

Duas pessoas sobreviveram ao acidente: um homem e uma mulher, ambos tripulantes. Eles foram resgatados com vida da cauda do avião, que estava em chamas, conforme relatou Lee Jung-hyun, chefe dos bombeiros de Muan.

A caixa-preta foi encontrada?

Conforme o jornal O Globo, as autoridades sul-coreanas localizaram as caixas-pretas da aeronave. Segundo o ministério dos transportes, a descoberta é considerada crucial para esclarecer as causas do acidente.

O gravador de voz da cabine foi encontrado às 11h30min do horário local, enquanto o gravador de dados de voo foi recuperado às 14h24min, conforme relatado pelo jornal britânico The Guardian. Imagens preliminares do acidente sugerem que os trens de pouso da aeronave não estavam desativados no momento do pouso.

No entanto, uma investigação detalhada será conduzida com base nos dados das caixas-pretas, o que deve fornecer mais clareza sobre os fatores que levaram à explosão do avião.