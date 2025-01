Os adversários do Juventude na Copa São Paulo 2025

Alviverde encerrou a preparação, em Caxias do Sul, para a Copinha. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os jogadores do Juventude já embarcaram para a disputa da Copa São Paulo. Sem muito tempo para celebrar a chegada de 2025, os jovens atletas entram em campo no dia 3 de janeiro pelo maior torneio de base do Brasil. O campeão será conhecido no dia 25 de janeiro.

O time comandado pelo técnico Filipe Dias está no Grupo 12, ao lado de Comercial Tietê-SP, América-RN e Operário Caarapoense-MS. O Juventude primeiro jogo será em Santana de Parnaíba, e não mais em Tietê. As partidas foram transferidas, porque o local ficou alagado após o nível do Rio Tietê subir. Os demais jogos ainda não têm local definidos.

Os adversários são um pouco desconhecidos do torcedor. O time local é o Comercial, clube formador da cidade de Tietê, localizado a 150 km do centro de São Paulo. O projeto da equipe é disputar competições de base. Já o América, do Rio Grande do Norte, disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Por fim, o Operário Caarapoense, do Mato Grosso do Sul, fica na cidade de Caarapó, com uma população estimada em 28 mil habitantes. A equipe foi campeã Sul-Mato-Grossense da Série B em 2022.

A tradicional Copinha reúne 128 equipes divididas em 32 grupos. Os dois melhores de cada chave avançam para os mata-matas. A partir da segunda fase, os classificados são definidos em jogos únicos. Em 2025, poderão participar os atletas nascidos nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Na edição de 2024, o Juventude parou na segunda fase. O técnico Filipe Dias comenta sobre as peculiaridades da Copinha.

— Por ser um caráter alienatório, pensando nos mata-matas, a gente tem que estar com muitas escolhas importantes e sintáticas para ser cirúrgicos, ser assertivo. Claro que a gente tem a nossa identidade, isso a gente não pode abrir mão. Mas tem aquele percentual também de adaptação em relação ao adversário, ao contexto de campo. É um mês que chove muito em São Paulo, então às vezes os campos também não estão nas melhores condições — comentou o treinador do sub-20 do Juventude.

Esta será a 28ª participação alviverde no maior torneio de base do Brasil. A melhor campanha do Juventude foi em 2010, quando chegou à semifinal da copinha.

GRUPO 12

Juventude

Comercial Tietê-SP

América-RN

Operário Caarapoense-MS





TABELA DE JOGOS

1ª Rodada

03/01 - Sexta-feira

13h - Comercial-SP x Juventude

2ª Rodada

06/01 - Segunda-feira

15h15min - Juventude x América-RN

3ª Rodada

09/01 - Quinta-feira