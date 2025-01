Caxias completa um mês de pré-temporada e penúltimo teste tem data alterada

Elenco grená treina no CT Baixada Rubra, ao lado do Centenário. Vitor Soccol / Ser Caxias / Divulgação

O grupo de jogadores do Caxias completou um mês de treinamentos sob o comando do técnico Luizinho Vieira. A pré-temporada Grená começou no dia 2 de dezembro, nas dependências do Estádio Centenário, com foco no Campeonato Gaúcho 2025.

O time já realizou dois testes neste período e venceu ambos. O primeiro foi diante do Avenida, com vitória por 1 a 0, e o segundo contra o Caravaggio, com resultado positivo de 4 a 2.

O elenco está praticamente fechado. O departamento de futebol ainda pode contratar mais um lateral-direito, pois conta apenas com Thiago Ennes como atleta de origem para a posição.

AVALIAÇÃO

Uma das caras novas do elenco do Caxias é o zagueiro Carlos Henrique, 21 anos. O atleta vai ter a sua estreia profissional no Brasil, pois estava no futebol português, no Moreirense. O jogador avaliou o primeiro mês de pré-temporada com o técnico Luizinho Vieira.

— Me surpreendeu de uma maneira espetacular. O elenco é muito bom, o trabalho físico do Cetolin é espetacular, a comissão, a ideia da comissão, a metodologia do Luizinho, a plataforma que ele tem de jogo, acho que ficou tudo muito bom — declarou o zagueiro, que comentou sobre os testes já realizados da pré-temporada:

— É importante a gente usar esses amistosos pra se conhecer, pra aplicar cada vez mais nossa metodologia de jogo, ter oportunidade, porque o treino tem sido bom, mas o jogo é o jogo. Mesmo que seja um jogo-treino, a gente tem ações diferentes, a gente conhece mais como o outro gosta de receber uma bola.

JOGO-TREINO ALTERADO

O Caxias vai realizar o penúltimo jogo-treino da pré-temporada contra o Caravaggio, em Nova Veneza-SC. Contudo, a data do teste foi alterada após um pedido do time catarinense. A partida seria realizada no dia 8 de janeiro, quarta-feira, mas passou para o dia 9, quinta, às 20h.