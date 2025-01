Em expansão, patinetes viram febre no Litoral Norte

Elas estão nas ruas, nas calçadas e nas ciclovias. Por onde quer que se ande na zona central de Tramandaí, no Litoral Norte, além do som das ondas do mar, se ouve a todo momento o "trim, trim" característico da buzina das patinetes elétricas que fazem sua estreia no município neste verão.

Já presentes há mais tempo na orla de outras praias, como Capão da Canoa, a expansão do serviço de mobilidade virou uma febre nesta temporada e atrai usuários originários de municípios do Interior que deparam pela primeira vez com o equipamento. Em Tramandaí, como a atração é novidade, os veranistas aderiram de forma massiva.

Pouco depois das 9h deste domingo (5), as irmãs Paloma Gostinski, 27 anos, e Poliane Gostinski, 18, estavam à beira-mar com o celular em mãos tentando destravar um dos aparelhos elétricos de cor azul estacionado em um dos 171 pontos em que estão disponíveis na cidade.

— É a primeira vez que usamos, porque na nossa cidade, Bento Gonçalves, não tem. Estou até com um pouco de medo. Mas, se as outras pessoas conseguem, a gente consegue também — afirma Paloma.

As duas ficam por cerca de 15 minutos baixando o aplicativo do serviço e fazendo a compra de créditos que permite liberar o uso. O preço varia conforme a modalidade de pagamento — aquisição avulsa de minutos, por hora ou por assinatura (conforme o aplicativo, o custo unitário é de R$ 2,99 para liberação mais R$ 0,99 o minuto). Quando finalmente conseguem superar a parte burocrática, revezam a vez se equilibrando na patinete.

— Ainda estamos aprendendo, mas já deu pra usar — comemorou a veranista.

Há quem precise de mais tempo para aprender a andar sobre a plataforma estreita.

— Ainda não consegui. Mas depois vou tentar de novo — lamenta o arquiteto de São Gabriel Cauê Rivas, 37 anos.

A esposa de Rivas, a fisioterapeuta Graziela Beltrame, 36, se dá melhor sobre as duas rodinhas. Ela queria ter andado em Balneário Camboriú (SC), onde o casal se encontrava antes de rumar para Tramandaí, mas acabou não tendo oportunidade.

Foi uma surpresa muito boa saber que agora tem aqui também. Eu não sabia. Vi que tem muita gente utilizando. GRAZIELA BELTRAME Fisioterapeuta

Graziela observa que a dificuldade do marido deve ter relação com o fato de ele jamais ter aprendido a andar de bicicleta.

O casal formado pelo construtor Rogério Gomes, 42 anos, e a vendedora Tatiana Sanguiné, 40, utiliza os aparelhos para diversão, junto com o filho, Thiago Sanguiné, 17 anos.

— Já utilizamos umas duas ou três vezes, pretendemos seguir usando — comenta Rogério.

Mas também há quem utilize para cumprir o trajeto de casa até a praia e vice-versa, ou pequenos deslocamentos na parte central da cidade. Em Tramandaí, até o momento há apenas uma empresa oferecendo o serviço. Em Capão, são duas.

Acidentes

Alguns usuários se arriscam circulando entre grande número de pedestres. Zero Hora questionou a prefeitura de Tramandaí sobre eventuais atendimentos de ocorrências envolvendo acidentes com patinetes na rede de saúde municipal. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, já foi atendida "bastante gente" com escoriações decorrentes de quedas. Nenhum caso, porém, apresentou maior gravidade. Não foi informado o número exato de atendimentos.