Acidente com caminhão de lixo destrói quiosque no centro de Capão da Canoa

Um acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (6) destruiu um quiosque e interditou dois trechos de ruas no centro de Capão da Canoa , no Litoral Norte.

Segundo o capitão Fabiano Basto da Rocha, oficial supervisor de serviço do 2⁰ Batalhão de Área Turística da Brigada Militar, um caminhão de coleta de lixo atingiu o Krep's Ilhas do Sol no começo da noite ao realizar uma manobra.

O acidente ocorreu na Rua Tupirama, quase esquina com Sepé – uma das principais de Capão. Segundo o capitão, o trânsito seria liberado em seguida após a remoção do quiosque destruído.

Alice Santos da Silva, 40 anos, estava trabalhando dentro do quiosque no momento da colisão . Segundo ela, o caminhão veio pela Sepé e fez uma curva fechada na Tupirama – que não seria uma rota usual, segundo ela.

Alice conta que ficou presa entre duas geladeiras e diante da chapa quente do quiosque. Foi preciso que as pessoas ao redor levantassem parte da estrutura para que ela e outras colegas pudessem sair.

No final da noite desta segunda-feira, a equipe do Krep's Ilhas do Sol comunicou em rede social que seguirá atendendo em uma filial até a reabertura do ponto atingido pelo caminhão.