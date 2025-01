Viaturas de praia: Brigada Militar usa quadriciclos para reforçar policiamento na faixa de areia

Uma novidade tem chamado a atenção de veranistas em praias como Torres, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Tramandaí. Brigadianos têm utilizado quadriciclos para fazer o patrulhamento nas faixas de areia.

É a primeira vez que esse tipo de veículo é usado na Operação Golfinho, que reforça o efetivo da corporação no Litoral Norte durante o verão. Os primeiros modelos começaram a circular no dia 20 de dezembro. Para este ano foi adquirida uma frota de 14 quadriciclos, sendo 10 para uso no Litoral Norte e quatro no Litoral Sul.

— O quadriciclo surgiu de uma necessidade de aproximar o policiamento ostensivo da população que estava na orla, principalmente na faixa de areia. Antes, nós só íamos na faixa de areia por solicitação — explica o subcomandante da Brigada Militar e coordenador da Operação Golfinho, coronel Douglas Soares.

Quando solicitada, a Brigada Militar costumava usar motocicletas para atender a chamados à beira-mar, o que, segundo Soares, representava maior risco aos policiais. Além disso, o veículo novo possui um tamanho reduzido em relação a uma viatura normal, e risco menor de atolar.

— Ele é um veículo mais confortável para o operador. A gente vai evitar quedas, principalmente porque a faixa de areia não é um terreno muito seguro para se deslocar com qualquer veículo — amplia o coronel.

O veículo comporta apenas um policial. Por isso, as rondas costumam ser feitas com dois quadriciclos. Os brigadianos na função receberam treinamento, com aulas teóricas e práticas, e passaram por um teste.

Investimento

Cada quadriciclo foi adquirido por R$ 77 mil, totalizando um custo de R$ 1,07 milhão. A temporada atual está sendo usada como teste para uso desse veículo. Tanto a adaptação dos motoristas quanto a qualidade do equipamento estão sendo avaliados para avaliar uma eventual ampliação da frota.

O uso policial desse tipo de automóvel é visto em outros lugares do mundo, como em praias dos Estados Unidos. No Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros já faz uso do equipamento para averiguar possíveis situações de resgate e salvamento em áreas mais distantes das guaritas de guarda-vidas.

Onde estão os quadriciclos:



Litoral Norte

Torres

Capão da Canoa

Arroio do Sal

Tramandaí

Cidreira (a partir de 23 de janeiro)

Litoral Sul