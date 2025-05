Após cinco rodadas, volante classifica campanha do Caxias na Série C como positiva

Pedro Cuiabá tem 16 jogos com a camisa do Caxias na temporada de 2025. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Pedro Cuiabá está em sua terceira temporada no Caxias. Ele é remanescente do time que conquistou o histórico acesso à Série C e vem apresentando uma regularidade em campo. Na atual temporada foi um dos poucos destaques do time no Gauchão 2025.

Já na Série C, depois de um início oscilante com o técnico Luizinho Vieira, o time embalou com Júnior Rocha e tem 100% de aproveitamento. O time tem 12 pontos e está na vice-liderança. Cuiabá classificou a campanha grená até a quinta rodada:

— Eu avalio a nossa campanha até aqui como muito boa. Estamos conseguindo somar pontos dentro de casa e fora também. Já vencemos a primeira. Então, avalio até aqui a nossa campanha como muito boa. E como o professor diz, vamos projetando jogo a jogo, tentando somar o máximo de pontos possíveis para a gente conseguir conquistar o nosso objetivo — declarou Pedro Cuiabá

A vitória de virada sobre o Retrô-PE, por 2 a 1, também mostrou poder de reação da equipe no retorno do intervalo. A equipe não se abateu em sair atrás e teve uma injeção de ânimo no vestiário para conseguir mais três pontos.

— A importância da vitória foi muito grande, porque sabíamos que depois teríamos dois jogos fora, e jogar fora na Série C é muito difícil. Então, era muito importante vencer e ainda, consequentemente, ganhamos algumas posições na tabela. E manter esse aproveitamento dentro de casa é muito importante, traz mais o torcedor para o nosso lado — que completou sobre o apoio da torcida que cresceu contra o Retrô, com 3,5 mil torcedores no Centenário:

— Eu já estou aqui há três anos e sei que quando o torcedor compra a ideia, quando o torcedor nos apoia, a gente fica muito mais forte. A gente corre por eles lá dentro de campo. Então, ter esse vínculo com o torcedor, esse elo, equipe e torcida, é muito importante.

CONFIANÇA

O time agora vai para dois compromissos fora de casa. O primeiro será no próximo domingo (18), às 16h30min, contra o São Bernardo. Depois tem o Itabaiana, no Sergipe. A confiança foi outro ponto que o novo treinador trouxe ao elenco: