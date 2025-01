Cinco pessoas são presas suspeitas de incendiar oito casas em Capão Novo

Segundo a Brigada Militar, quatro homens e uma mulher estavam em um Volkswagen Polo, que foi abordado na Estrada do Mar, no acesso à praia de Curumim, também em Capão da Canoa. Eles têm 21, 22, 23, 33 e 47 anos.

O veículo, com placas clonadas, havia sido roubado em Porto Alegre no dia 24 de dezembro, no bairro Independência, e foi apreendido. As prisões foram em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação de veículo.