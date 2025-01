Depois de registrar o maior volume de chuva do RS, Caxias deve ter tempo seco pelos próximos 15 dias

Resquícios do alto volume de chuva da madrugada ainda podiam ser vistos na manhã desta quinta-feira (2) em Caxias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois de registrar uma manhã e tarde de céu limpo no primeiro dia de 2025, o tempo se fechou em Caxias do Sul e resultou no maior volume de chuva registrado no Estado nas últimas 12 horas.

Foram 51,5 milímetros, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden). O volume representa um quarto do esperado para o mês de janeiro, que é de 213 milímetros, segundo estimativa da Climatempo.

A chuva volumosa da quarta-feira não registrou danos na região da Serra e o céu abriu ainda pela manhã de quinta-feira (2), antecipando o que serão os próximos dias, de clima seco e máximas que podem chegar a até 28ºC nesta sexta-feira.

O primeiro final de semana do ano em Caxias do Sul será ensolarado e o retorno das nuvens está previsto apenas para a próxima quinta-feira (9). As mínimas para os próximos dias não baixam de 14ºC ao amanhecer.

Guarda chuva deve ficar guardado até a segunda quinzena do mês na Serra. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Cenário parecido na região

O panorama é o mesmo para cidades como São Francisco de Paula, que registrou 19,44 milímetros de chuva nas últimas 12 horas. Nos Campos de Cima da Serra, o clima seco do final de semana terá uma presença maior de nuvens. A estabilidade em São Chico ocorre mais tarde, por conta de pancadas isoladas de chuva que podem ocorrer nesta sexta-feira.

Em Vacaria, onde choveu 9,8 milímetros nas últimas 12 horas, não há previsão de novas precipitações pelos próximos 15 dias. No entanto, a temperatura é mais amena e as máximas não passam de 24ºC durante o final de semana.