Primeiro bebê de Caxias em 2025 nasceu quatorze minutos após a virada do ano

Primeiro bebê de 2025, Bruno Schwantes Walter, nasceu de parto normal, no dia em que a mãe completou 38 semanas.

Luciane Schwantes, 39 anos, apostava que o filho nasceria após o Natal, no dia 27. Já o pai de Bruno Schwantes Walter apostaria que o primogênito chegaria só em janeiro, mas não no décimo quarto minuto do ano, como ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1).