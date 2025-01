Chegadas e saídas: como o Grêmio se prepara para 2025

Com saídas de jogadores de defesa, como Geromel, Grêmio investirá para reformular o setor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio é um clube em reformulação. Mudanças que vão para além da saída de Renato Portaluppi e toda sua comissão técnica. As primeiras peças desse movimento feito de trocas após um ano de 2024 que terminou de forma decepcionante já estão postas. Agora sob o comando de Gustavo Quinteros, o time também está em reavaliação. Um processo que a direção espera avançar nos próximo dias, principalmente para que o trabalho da pré-temporada tenha início no dia 8 de janeiro com o grupo o mais próximo possível do desejado.

Até o momento, a direção conseguiu dar maior velocidade no processo de saídas. Ao todo, são nove jogadores que não seguirão no clube. A lista conta com nomes como o de Breno e o de Du Queiroz, que nem foram relacionados na reta final do Brasileirão. Por outro lado, Reinaldo, Geromel, Rodrigo Caio, Soteldo e Diego Costa eram peças consideradas importantes por Renato — que ainda serão substituídas no grupo para 2025.

A tendência é de que a reapresentação na próxima quarta-feira (8) tenha ao menos uma cara nova. A negociação junto ao Santos para adquirir o lateral-direito João Lucas é considerada encaminhada. Além de pagar um valor ao clube paulista, pouco menos de R$ 8 milhões, o Tricolor também cedeu 10% dos direitos econômicos que ainda detinha do atacante Guilherme. O jogador já estava na equipe de São Paulo.

A negociação por Eliasson é mais complicada. A questão não passa por um acerto financeiro com o AEK, da Grécia. O atacante sueco de 29 anos, que atua pela ponta direita, depende da liberação do dono do clube. E ainda não existe uma posição definitiva de Marios Iliopoulos, magnata grego do setor de transporte marítimo.

Apesar da busca de uma reposição para Soteldo, o trabalho considerado mais importante para a largada da atual temporada é a reformulação do sistema defensivo. Um novo titular para a lateral-esquerda ainda é buscado. Além de mais opções de zagueiros para que Quinteros tenha jogadores com as características necessárias para implementar seu estilo de jogo.

O Grêmio fez investidas nos últimos dias por Arboleda, do São Paulo, e por Kuscevic, do Coritiba. Apesar dos movimentos, a tendência é de que os dois jogadores não avancem na negociação com o Tricolor.

Em Porto Alegre a partir deste domingo (5) com sua comissão técnica, Quinteros terá uma série de reuniões a partir de segunda-feira (6). A ideia é acelerar a busca por reforços com a aprovação do treinador, e que a nova equipe que comandará os trabalhos conheça presencialmente a estrutura do CT Luiz Carvalho e os profissionais de apoio do clube.

Vai e vem Tricolor

Quem chegou?

Gustavo Quinteros

Quem saiu?

Renato Portaluppi

Breno

Rafael Cabral

Fabio

Reinaldo

Geromel

Rodrigo Caio

Du Queiroz

Soteldo

Diego Costa

Quem está em negociação?

João Lucas

Eliasson

Kuscevic

Quem retorna de empréstimo?

Adriel

Gabriel Grando

Elenco até o momento

Goleiros

Marchesín, Caíque, Gabriel Grando e Adriel

Zagueiros

Rodrigo Ely, Jemerson, Gustavo Martins, Natã e Kannemann

Laterais

João Pedro e Mayk

Volantes

Villasanti, Pepê, Dodi, Edenilson, Ronald e Mila

Meias

Cristaldo, Monsalve e Nathan

Atacantes

Braithwaite, Arezo, Pavon, Aravena, Nathan Fernandes e André Henrique

