Quinteros desembarca em Porto Alegre como técnico do Grêmio: "Muito feliz"

Gustavo Quinteros, 59 anos, foi campeão argentino pelo Vélez em 2024 Nikolas Mondadori / Agência RBS

O novo técnico do Grêmio já está em Porto Alegre para comandar a equipe nesta temporada. Gustavo Quinteros desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta das 18h30min deste domingo (5), e apareceu para os poucos torcedores e imprensa às 18h55min.

— Muito feliz, muito feliz — ressaltou o treinador gremista, enquanto se dirigia à van que o levará para o hotel que ficará hospedado nos próximos dias.

Gustavo Quinteros chegou acompanhado dos filhos Sebastian e Rodrigo Quinteros (este segundo faz parte da comissão técnica do argentino naturalizado boliviano) e Maximiliano Quezada. Outros dois auxiliares, Leandro Desábato e Hugo Roldán, desembarcaram na Capital mais cedo, por volta das 15h30min.

O comandante e sua equipe visitarão o CT Luiz Carvalho pela primeira vez nesta segunda-feira (6). A reapresentação do elenco está marcada para quarta-feira (8), enquanto para imprensa deve ser apenas na quinta-feira (9).

Entre os poucos gremistas presentes no aeroporto estava Gabriel Maciel Zahner, instrutor de voo, 21 anos, morador de Porto Alegre. Vestindo a camisa 7, mostrou otimismo com a chegada do substituto de Renato Portaluppi:

— A gente fica com grandes expectativas pelo treinador novo, ainda mais numa temporada passada um pouco abaixo do esperado. E por ser um técnico que já conquistou vários títulos por onde passou. A expectativa fica alta para o torcedor, principalmente pela vontade de conquistar o octa do Gauchão e tentar o título inédito da Copa Sul-Americana.

Histórico de Quinteros

Passagem do treinador entre o saguão e o veículo do Grêmio foi bem rápida Nikolas Mondadori / Agência RBS

Anunciado pelo Grêmio há uma semana, Gustavo Quinteros levou em seu anúncio a grife do título argentino recém conquistado com o Vélez Sarsfield. A conquista chamou atenção da direção tricolor, pois o time não contou com grandes investimentos e, mesmo assim, bateu os milionários River Plate e Boca Juniors.

O desempenho em seus outros trabalhos também se destacou na análise do currículo do treinador. Aos 59 anos, o técnico foi duas vezes campeão nacional no Chile (pela Universidad de Chile, em 2019, e pelo Colo-Colo, em 2022).

O agora treinador do Tricolor também foi bicampeão equatoriano com o Emelec, em 2013 e 2014, e três vezes vencedor do campeonato boliviano. Ganhou com Blooming, em 2005, Bolívar, em 2009, e Oriente Petrolero, em 2010.

Nascido na Argentina, Quinteros foi zagueiro revelado nas categorias de base do Newell's Old Boys no final da década de 1970. Ele rodou por clubes no seu país natal, mas teve mais sucesso na Bolívia. Naturalizado, defendeu a seleção boliviana.

Todos as equipes que Quinteros treinou:

Blooming (Bolívia)

San Martín (Argentina)

Bolívar (Bolívia)

Oriente Petrolero (Bolívia)

Seleção da Bolívia

Emelec (Equador)

Seleção do Equador

Al-Nassr (Arábia Saudita)

Al-Wasl (Emirados Árabes)

Universidad Católica (Chile)

Tijuana (México)

Colo-Colo (Chile)

Vélez Sarsfield (Argentina)