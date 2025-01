Igor Serrote é convocado para a disputa do Sul-Americano sub-20

Lateral atuou cinco vezes com o grupo principal em 2024. André Ávila / Agencia RBS

O lateral-direito Igor Serrote, do Grêmio, foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria na Venezuela. A equipe defende o título da competição, que será realizada entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025.

Serrote irá substituir JP Chermont, que teve o corte solicitado pelo Santos. A outra opção de Ramon Menezes para a lateral direita é Pedro Lima, do Wolverhampton.

Integrado à equipe sub-20 do Tricolor, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral deve viajar para defender a seleção já nesta terça-feira (7) e não jogará mais na competição. Serrote foi um dos destaques do Grêmio na vitória por 4 a 0 contra o Vitória da Conquista, da Bahia, na rodada de abertura do torneio de base.

Em dezembro, o Tricolor anunciou a renovação de contrato com o jogador. Formado na base do clube, Serrote assinou novo vínculo até o final da temporada de 2027.

Ele fez 30 jogos na temporada, com dois gols e duas assistências. Pelo grupo profissional, atuou em cinco oportunidades, com direito a uma assistência para o terceiro gol do Grêmio na vitória contra o Fortaleza na Arena.

Confira os convocados da seleção brasileira sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Robert - Atlético-MG

Henrique Menke - Inter

Laterais

Igor Serrote - Grêmio

Pedro Lima - Wolverhampton

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco

Zagueiros

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Paula - Santos

Meio-campistas

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Inter

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Stade de Reims

Atacantes

Alisson Santana - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea

Gustavo Prado - Inter

Nathan Fernandes - Grêmio

Pedrinho - Zenit

Rayan - Vasco

Ricardo Mathias - Inter

Wesley - Al-Nasr (SAU)