Boa sacada da direção para acirrar a disputa pela lateral direita do Grêmio

Convenhamos, foi um "negócio da China". Inicialmente, o Santos queria receber R$ 11 milhões. O Grêmio conseguiu abater 10% da venda do atacante Guilherme e mais 20% do Thaciano, que ainda pertencia ao clube, baixando o valor da negociação para menos de R$ 2 milhões. Uma oportunidade muito bem amarrada pela direção.

João Pedro chegou ao Santos no final de 2022 para a disputar a temporada do ano seguinte depois de ter feito um ótimo ano no Cuiabá. No clube paulista, ele não foi bem. Fez um primeiro semestre de 2023 bem abaixo das expectativas e chegou a perder posição para o atacante Lucas Braga, que foi improvisado no setor.