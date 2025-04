Campeões pelo Inter apontam razões para crer no tri da Libertadores

É aí que começa a crença no título. Para Paulo Cesar Tinga , bicampeão em 2006 e 2010, a equipe atual tem força e qualidade para disputar o troféu.

— O que o Inter fez no sábado (29) contra o Flamengo provou suas virtudes para buscar títulos. Foi um marco nessa caminhada justamente contra o que era, até então, o melhor time e no campeonato mais difícil.

Confiança no trabalho

Esses dois indicadores trazem recordações de 2006 e 2010 para os campeões. Tinga lembra que, na primeira Libertadores, havia uma desconfiança por conta da fila de conquistas fora do Rio Grande do Sul.

A equipe vinha ganhando Gauchões mas faltava o salto, que não veio no polêmico Brasileirão anterior por detalhe.

— Um time com ambiente bom, que confia no treinador e tem qualidade para ser campeão, precisa ter a mentalidade para saber que nem sempre as coisas vão andar bem. E quando isso acontecer, saber superar — destaca o ex-treinador colorado, e completa: