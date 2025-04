Grêmio repete dificuldades em estreia na Sul-Americana, mas aposta em melhora com vitórias

Com nova questão física de Braithwaite, Arezo deve seguir como titular contra o Ceará. Lucas Uebel / Gremio.net

A semana de estreias do Grêmio, primeiro no Brasileirão e na noite de quarta-feira (2) na Copa Sul-Americana, foi de vitórias. Mas o rendimento, principalmente o do resultado de 2 a 1 sobre o Sportivo Luqueño, preocupa. Uma situação que Gustavo Quinteros segue em busca de soluções. E agora que a sequência de partidas não oferece mais tempo de treino, a busca por respostas da comissão técnica acontecerá em momentos com três pontos em disputa.

Em sua entrevista coletiva, e depois de reconhecer as dificuldades do time, Gustavo Quinteros avaliou que o estilo de jogo do Sportivo Luqueño ofereceu problemas ao Grêmio. Principalmente pela aposta em uma estratégia mais baseada na parte física e bolas longas adotada pelo rival paraguaio.

— Hoje foi uma partida totalmente diferente ao jogo que jogamos contra o Atlético-MG. Tivemos que nos acostumar a uma forma diferente de jogar. Bolas longas, segunda bola. E não era fácil resolver o jogo. Demoramos a nos acostumar. Tivemos um pouco mais a bola, mais elaboração no segundo tempo. Geramos duas ou três situações para marcarmos. O rival tentou cruzar na nossa área. Era um jogo difícil — comentou.

Um dos destaques do Grêmio, mesmo com as oscilações do time, apoiou as avaliações do técnico. Após a partida, Wagner Leonardo falou sobre o momento da equipe.

— O importante é a gente vencer. Estamos em um ano de reconstrução, com trabalho e jogadores novos. Estamos vencendo. E isso é a prioridade. O torcedor e nós queremos isso. Algumas coisas que precisam ser ajustadas, ajustaremos. Vencer é o primordial — disse.

Falta de consistência

A principal causa das dificuldades ofensivas, na avaliação de Quinteros, é a falta de consistência do time. O técnico vê sua equipe bem em momentos da partida, mas sem conseguir manter o rendimento pelos 90 minutos. Mas como aconteceu após a estreia no Brasileirão, com a vitória sobre o Atlético-MG, o treinador apostou que o ambiente positivo com as vitórias será importante para realizar as correções necessárias na equipe.

— Temos 15 ou 20 minutos que não jogamos bem em cada tempo. Isso passou no primeiro Gre-Nal das finais do Gauchão e contra o Atlético-MG. Há momentos em que o time mostra bom funcionamento. O que temos que conseguir é jogar bem os 90 minutos. Mas a equipe mostra, em momentos, bom futebol. Fico com a parte positiva. Vencemos dois jogos difíceis. Há muitos times brasileiros que não venceram. Hoje foi uma rodada positiva — disse.

Dúvida sobre Braithwaite

Um problema que o Grêmio traz do Paraguai é a possibilidade de um novo problema médico de Braithwaite. O centroavante voltou a jogar muito antes do prazo projetado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular sofrida contra o Athletic, pela Copa do Brasil. Mas após entrar em campo, e marcar o gol da vitória, o dinamarquês deixou o gramado mancando por conta de um problema no tornozelo.

— Sentiu dores no tornozelo. Não sabemos. Se recuperou bem da lesão muscular. Não sentiu nada. Tomara que este problema não seja importante e que possamos o ter para o próximo jogo — projetou.

Outra indicação dada por Quinteros no fim de sua entrevista coletiva é de que as trocas feitas do jogo contra o Atlético-MG para a partida contra o Sportivo Luqueño não serão mantidas para a segunda rodada do Brasileirão. O técnico indicou que Igor Serrote, Camilo, Edenilson e Cristian Olivera serão titulares novamente contra o Ceará, na noite deste sábado (5), na Arena Castelão.