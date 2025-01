Forte no apoio e líder em desarmes: as características de João Lucas, novo reforço do Grêmio

João Lucas em jogo contra o Grêmio pelo Gauchão do ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

Primeiro reforço do Grêmio para 2025, João Lucas terá a oportunidade de confirmar a fama que o colocou no radar do Tricolor. Além de aparecer bem no campo de ataque, o novo lateral-direito gremista também se destaca por sua capacidade defensiva.

Em 2021, pelo Cuiabá, João Lucas foi o jogador que mais desarmou no Brasileirão, com 112 bolas roubadas. Um rendimento que ele mostrou no ano passado, pelo Juventude. Mas também com a parte ofensiva em destaque.

O lateral foi o jogador da posição com mais assistências no último Brasileirão, seis passes para gol, e também terminou no top 10 da competição em desarmes. Segundo dados do Sofascore, são 75 ações do novo jogador gremista.

— O João é um lateral de força, bom um contra um. Defensivamente, é difícil de passar por ele. (É um jogador) Que chega no último quarto do campo, próximo da área. Melhorou a qualificação dos cruzamento na reta final do Brasileirão, comigo. É um lateral de construção e, defensivamente, muito bom nos duelos — opinou Fabio Matias, ex-técnico do lateral.

Na briga pela posição com João Pedro, e como substituto de Fabio no grupo, João Lucas também precisará evoluir em alguns quesitos para se afirmar na Arena.

— Tem algumas dificuldades de fechar a linha, interpretação dos espaços. Mas coisas normais. São coisas que ele ainda irá evoluir — disse Matias.

João Lucas tem 26 anos. Mineiro, o lateral começou sua carreira nas categorias de base do Villa Nova antes de rumar para o Goiás. Mas foi pelo Bangu, no campeonato carioca de 2019, que teve sua primeira experiência como profissional. O rendimento despertou a atenção do Flamengo, que levou o jogador para a Gávea.

Sem espaço no time carioca, jogou as temporadas de 2021 e 2022 pelo Cuiabá. Foi contratado pelo Santos em 2023, mas não repetiu os melhores momentos. Na temporada passada, terminou o ano como um dos destaques do Juventude.

