Índice de radiação ultravioleta atinge níveis extremos em Passo Fundo

Raios UV podem danificar células e, a longo prazo, provocar doenças graves. Reprodução RBS TV / Divulgação

Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, enfrenta uma situação preocupante neste verão: os índices de radiação ultravioleta (UV) atingiram níveis extremos.

O fenômeno, que ocorre devido à redução da camada de ozônio e às altas temperaturas registradas, coloca em alerta a população.

Em entrevista para GZH Passo Fundo, a meteorologista Alana Gabriele Lopes Araújo, do Climatempo, explica que a radiação UV é uma energia natural produzida pelo Sol, mas que, quando em níveis elevados, pode causar sérios danos à saúde humana, como queimaduras e até câncer de pele.

— Essa radiação faz parte da energia natural emitida pelo Sol durante todo o ano, todos os dias. Ela possui um comprimento de onda muito pequeno, o que significa que não podemos vê-la, mas a nossa pele sente sua ação — explica.

Os raios UV, ao atingirem a pele, podem danificar as células e, a longo prazo, provocar doenças graves como câncer de pele e catarata. Durante o verão, especialmente no Hemisfério Sul, o Sol incide de maneira mais perpendicular sobre a Terra, intensificando os raios UV.

— É normal, durante os meses mais quentes, que os índices atinjam níveis elevados, chegando a condições extremas. Isso ocorre especialmente entre as 10h e as 16h, quando a intensidade dos raios solares é maior — alerta a especialista.

Preocupação com a exposição no verão

Passo Fundo, que registrou recordes de precipitações e temperaturas extremas em 2024, enfrenta agora um aumento significativo na radiação UV. Segundo Alana, a redução da camada de ozônio contribui para essa situação, já que ela tem a função de filtrar os raios solares e bloqueá-los parcialmente antes que atinjam a superfície. Com esse filtro comprometido, os níveis de radiação UV se tornam mais prejudiciais.

Para proteger a saúde da população, a especialista recomenda cuidados redobrados.

— É fundamental usar protetor solar com fator de proteção adequado e aplicá-lo a cada uma hora, especialmente durante o pico da radiação, entre 10h e 16h. Além disso, usar roupas com proteção UV, chapéus, bonés e óculos de sol são medidas essenciais — orienta.

Os raios ultravioleta também podem danificar os olhos, causando doenças como catarata e câncer de pálpebra ALANA GABRIELE LOPES ARAÚJO Meteorologista

A exposição prolongada, mesmo com o uso de protetor solar, pode resultar em queimaduras graves e até câncer de pele.

Porém, os efeitos da radiação UV não se limitam à pele.

— Os raios ultravioleta também podem danificar os olhos, causando doenças como catarata e câncer de pálpebra — alerta Alana.

Por isso, o uso de óculos de sol com proteção adequada é imprescindível, especialmente em atividades ao ar livre.

A especialista sugere que, quando possível, a melhor opção é buscar sombra e reduzir o tempo de exposição ao sol.

Níveis de radiação

BAIXO (1 a 2)

MODERADO (3 a 5)

ALTO (6 a 7)

MUITO ALTO (8 a 10)

EXTREMO (maior ou igual a 11)

Sol e pancadas de verão marcarão próximos dias em Passo Fundo

Segundo a meteorologista, Passo Fundo terá um dia de calor intenso nesta quarta-feira (8), com sensação de abafamento e bastante sol. O tempo será caracterizado por uma grande variação de nuvens e a possibilidade de chuvas isoladas durante a tarde, típicas de verão, devido à circulação de ventos. Onde a chuva ocorrer, pode ser com forte intensidade. As temperaturas devem atingir até 27°C.

Já na quinta-feira (9), o dia será marcado por tempo bem ensolarado, com altas temperaturas, chegando aos 28°C. Não há previsão de chuvas, tornando o clima mais seco e quente.

Para o fim de semana, a previsão é de que o tempo continue abafado, com chuvas isoladas à tarde, típicas das tardes de verão. A máxima deve ficar entre 27°C e 28°C, mas sem alerta para temporais ou calor extremo.