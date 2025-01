Jacaré é resgatado de açude no interior de Santo Cristo

Um jacaré foi resgatado de um açude em uma comunidade no interior de Santo Cristo , na Linha Guaraipo, no noroeste gaúcho. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (7) e durou cerca de uma hora e 30 minutos.

Conforme os Bombeiros Voluntários do município, moradores do local haviam avisado as autoridades sobre a presença do animal ainda no domingo (5), por volta das 17h. Porém, foi necessário o auxílio de uma máquina da prefeitura para realizar a abertura do local e retirar o jacaré, o que só foi possível nesta terça-feira. A operação foi concluída por volta das 10h.