"Habemus Papam": entenda o que será dito quando o novo papa for escolhido

O conclave que vai eleger o novo papa começou nesta quarta-feira (7) , no Vaticano, e um dos momentos mais esperados desse ritual centenário é o anúncio oficial do escolhido .

Após a confirmação da votação, um cardeal surge na varanda da Basílica de São Pedro e proclama as palavras tradicionais: "Habemus Papam" — do latim, " Temos um papa ".

O anúncio em latim

"Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam ! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum [nome do cardeal eleito], Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem [sobrenome do cardeal], qui sibi nomen imposuit [nome papal escolhido]."

A Sala das Lágrimas e a primeira aparição

Entenda como ocorre o conclave

Cronograma do primeiro dia de conclave

Votações

A partir do segundo dia, são realizadas duas votações pela manhã e duas à tarde. De acordo com as regras do conclave, se ninguém for escolhido após os três primeiros dias, os cardeais devem fazer uma "pausa de oração" de um dia antes de continuar.