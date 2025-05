Passageiros podem converter fichas vermelhas em créditos no bilhete eletrônico até 31 de maio

Os passageiros do transporte público de Passo Fundo que ainda possuem fichas vermelhas têm até 31 de maio para realizar a conversão em créditos no bilhete eletrônico , conforme prazo definido em decreto da prefeitura.

As passagens físicas podem ser transformadas em saldo no cartão, no valor de R$ 4,95 cada. Até esta quarta-feira (7), 5,4 mil pessoas fizeram a conversão. As fichas deixaram de ser aceitas como pagamento nos ônibus em 1° de fevereiro.