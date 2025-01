Passo Fundo encerra 2024 com 48 mortes violentas; motivações envolvem o tráfico de drogas e desavenças

Em dezembro, corpo com marcas de tiros foi encontrado no bairro Vera Cruz. Arthur Ruschel / Agencia RBS

Com 48 mortes violentas em 2024, Passo Fundo registrou uma redução de 9% dos casos em comparação às 53 ocorridas em 2023. A maioria teve como motivação desavenças ou relação com o tráfico de drogas.

Os números foram apresentados em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (7), no auditório da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

O maior número de registros ocorreu em janeiro do ano passado, com oito homicídios. A partir dali, os dados começam a ter uma breve desaceleração, chegando a zero casos em abril e um em maio. Os homicídios só voltam a crescer no mês de agosto, com sete casos, e em novembro, com outro sete.

Conforme o tenente-coronel do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), Marcelo Scapin Rovani, o número baixo no primeiro semestre teria sido consequência de um trabalho focado na redução dos crimes letais em determinados bairros da cidade.

— Montamos a Operação Cerco Fechado, com apoio do BPChoque, do Batalhão Rodoviário e do Batalhão Ambiental. Fizemos o “fechamento” das regiões com maior problema de criminalidade, focado nos bairros Integração e Valinhos, onde temos um crimes relacionados ao tráfico de drogas.

Desavenças e tráfico de drogas

O grande motivador dos crimes violentos tem relação com a atividade do tráfico de drogas, ou com desavenças entre familiares ou vizinhos.

— Os homicídios continuam tendo motivação "passional", mas também um leve aumento nas motivações relacionadas ao tráfico de drogas. São indivíduos, vítimas ou autores, usuários ou envolvidos com o tráfico, mas não partes de grupos criminosos — pontua a delegada da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Daniela Mineto.

No caso das desavenças, o tenente-coronel Rovani relata que a BM trabalha para evitar que os crimes aconteçam, mas existe uma dificuldade em prevenir os casos: