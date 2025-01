Homem morre após ser baleado durante almoço de família em Passo Fundo

Brigada Militar esteve no residencial onde o crime aconteceu.

Um homem foi baleado e morreu em Passo Fundo , após uma briga familiar durante um almoço no início da tarde deste domingo (5). O autor dos disparos contra Pedro Grando do Amarante, 38 anos, seria cunhado da vítima .

O caso aconteceu em um prédio residencial na Rua Dez de Abril, no bairro Nonoai. De acordo com a Brigada Militar, os dois homens teriam discutido antes do almoço.