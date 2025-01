Foragido por tráfico de drogas de Passo Fundo é preso usando nome falso em Balneário Camboriú

Homem foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Segundo a Brigada Militar, Michel Seibel Barboza fugiu do Presídio Regional de Passo Fundo em 22 de outubro, depois de serrar uma grade da cela em que cumpria pena, no regime semiaberto.

No momento da abordagem, os policiais — que foram ao local após receberem denúncia de que haveria um foragido lá — constataram que o homem utilizava documento de identidade falso para não ser localizado pela polícia. O foragido foi encaminhado ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, conhecido como penitenciária de Canhanduba.