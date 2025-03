Mudança climática contribuiu em parte para as inundações na Argentina, diz estudo

A mudança climática contribuiu em parte para os eventos meteorológicos extremos que provocaram uma inundação inédita no início do mês na cidade argentina de Bahía Blanca, onde pelo menos 16 pessoas morreram e duas crianças seguem desaparecidas, mostrou um estudo científico internacional.

"O episódio de calor extremo que antecedeu as chuvas teria sido praticamente impossível sem a mudança climática", informaram nesta quinta-feira 17 cientistas do World Weather Attribution, uma organização internacional que analisa como a mudança climática influencia em eventos meteorológicos extremos.

"No entanto, a influência do aquecimento global na chuva é menos clara", acrescentaram em um comunicado.

"A mudança climática favorece essa prevalência do ar quente e úmido, que com o avanço da frente fria gera enchentes de maior magnitude", explicou em coletiva de imprensa Juan Rivera, pesquisador do Instituto Argentino de Nivologia, Glaciologia e Ciências Ambientais.