Polícia Civil investiga atropelamento que matou homem de 48 anos em Lagoa Vermelha

A Polícia Civil investiga o atropelamento que causou a morte de Antônio Rodrigo da Veiga Borges, 48 anos, na madrugada desta quarta-feira (26) em Lagoa Vermelha , no norte do RS.

Segundo a Brigada Militar, o atropelamento foi por volta das 3h50min no trevo de acesso ao município, entre a Avenida Afonso Pena e a BR-285. O Samu confirmou a morte no local do incidente.