Homem arranca com mordida pedaço de orelha da ex-companheira em casa noturna de Passo Fundo

Uma mulher de 37 anos teve parte de uma orelha arrancada pelo ex-companheiro na madrugada desta segunda-feira (6), dentro de uma casa noturna na Rua Independência, região central de Passo Fundo, no norte gaúcho.

De acordo com a Brigada Militar, a briga do casal iniciou por volta das 0h45min, por motivos ainda desconhecidos. Durante a confusão, o homem, de 43 anos, identificado apenas pelas iniciais A.O.M., agrediu e arrancou com uma mordida aproximadamente 20% da orelha esquerda da ex-companheira.