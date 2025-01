Passo Fundo tem queda de índices de criminalidade em 2024; veja números

Comandantes destacaram integração entre as forças de segurança no combate ao crime. Gabriel Quadros / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte gaúcho, apresentou redução em índices de criminalidade no ano de 2024, com destaque para a diminuição de homicídios e de crimes patrimoniais como furtos e roubos. Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (7), autoridades da segurança pública local detalharam os dados mais recentes, reunidos no Sistema Avante, do Comando Regional do Policiamento Ostensivo (CRPO) do Planalto.

Entre os principais destaques, está a queda de 9% nos homicídios dolosos. Foram 48 mortes violentas no ano passado, cinco a menos que em 2023. Segundo a polícia, a maioria teve como motivação desavenças ou relação com o tráfico de drogas.

Nos crimes patrimoniais, os roubos a pedestre caíram 28%, enquanto os furtos de veículo tiveram uma redução de 35%, comparados ao ano anterior. Furtos e arrombamentos registraram uma redução de 14%, os roubos de veículos diminuíram em 16%. Já os roubos a residências caíram 33%.

A redução foi ainda mais expressiva considerando os dados de toda a região, abrangendo os 65 municípios sob jurisdição do CRPO Planalto. Em alguns crimes, as quedas chegaram a mais de 30%. Os roubos a estabelecimentos comerciais, incluindo os de ensino e de instituições financeiras, tiveram uma redução de 28%, enquanto os roubos de pedestres caíram 31%. A diminuição mais significativa foi observada nos roubos a residências, com uma queda de 37%, além de uma redução de 36% nos roubos de veículos.

Estratégia de segurança

O tenente-coronel Marcelo Scapin Rovani, comandante do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), destacou que as ações ostensivas desempenharam um papel crucial na redução da criminalidade em Passo Fundo. Segundo ele, a presença constante e visível da Brigada Militar, com operações de barreira e saturação em áreas críticas, foi fundamental para combater crimes patrimoniais.

— O foco do nosso trabalho foi a ostensividade, sempre com a presença do efetivo nas ruas e a rápida repressão aos crimes, com a colaboração da inteligência policial e da Polícia Civil — afirmou Rovani.

O tenente-coronel também mencionou a redução drástica nos roubos de veículos, um dos crimes mais comuns na região.

— Em 2024, chegamos a ter quatro meses seguidos, entre agosto e novembro, sem ocorrências de roubo de veículos. Embora em dezembro ocorreram dois registros, estamos atentos e intensificando as operações — afirmou.

Resultados da Polícia Civil

A Polícia Civil de Passo Fundo também apresentou seu balanço de ações, destacando a realização de operações importantes e investigações intensivas. Em 2024, foram realizadas 371 prisões, além da apreensão de 135 armas de fogo e o cumprimento de 616 mandados de busca e apreensão. A 6° Delegacia Regional registrou uma produção de mais de 10 mil procedimentos, incluindo inquéritos policiais e termos circunstanciados.

A elucidação de crimes violentos também foi um ponto de destaque. A Polícia Civil alcançou mais de 90% de resolução em casos de estupros de vulneráveis e estupros em geral, além de um índice de mais de 80% de elucidação de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que incluem homicídios e feminicídios.

Ainda, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizou operações contra organizações criminosas e lavagem de dinheiro, com destaque para a Operação Fim da Linha, que resultou na apreensão de veículos de luxo e no bloqueio de contas bancárias, somando cerca de R$ 5,5 milhões em apreensões.

Um dos veículos apreendidos durante a operação, um Porsche Carrera avaliado em mais de R$ 1 milhão, será transformado, em breve, em uma viatura da Polícia Civil de Passo Fundo.

Desafios e expectativas para 2025

Apesar dos avanços, alguns crimes ainda apresentam desafios. O estelionato, por exemplo, continua a ser uma preocupação em Passo Fundo, com um aumento nos casos relacionados a fraudes digitais e golpes tecnológicos.

O delegado regional Adroaldo Schenkel ressaltou que os estelionatos são uma consequência das inovações tecnológicas que facilitam tanto a vida das pessoas quanto dos criminosos.

— Passo Fundo, infelizmente, é conhecida como um polo de estelionatários, mas estamos intensificando o combate a esse tipo de crime — disse.

De acordo com o delegado, o objetivo das autoridades de segurança para 2025 é manter a estabilidade criminal, controlando as organizações criminosas e combatendo crimes tecnológicos, como os estelionatos.

Schenkel destacou que a cooperação entre os diversos órgãos de segurança será essencial para manter os índices de criminalidade em queda.