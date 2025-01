Governo do RS convoca 80 aprovados em concurso da Polícia Penal

Convocados pelo governo do RS irão atuar nos presídios gaúchos após passarem por curso. Arthur Ruschel / Agencia RBS

O governo do Estado anunciou na terça-feira (7) a convocação de 80 aprovados em concurso publico para ingressar na Polícia Penal. O chamamento, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE), compreende 17 agentes penitenciários, cinco agentes administrativos e 58 técnicos superiores penitenciários.

Os novos servidores convocados foram aprovados no concurso de 2022. Após as próximas etapas, de entregas de documentações, eles tomarão posse e passarão por curso de formação profissional antes de atuarem no sistema prisional gaúcho. O chamamento atual é fruto de desistência de candidatos chamados anteriormente.