O governo do Rio Grande do Sul nomeou, neste domingo (31), 468 novos servidores penitenciários da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado e oficializou o chamamento de 211 técnicos superiores penitenciários, 144 agentes penitenciários e 113 agentes penitenciários administrativos.