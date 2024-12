Famosos lamentam a morte de Ney Latorraca

Ator estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos nesta quinta-feira (26), em decorrência de uma sepse pulmonar. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, desde 20 de dezembro, em razão de um câncer de próstata. Após a notícia ser divulgada, famosos lamentaram a morte do ator.

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, a jornalista Sandra Annenberg relembrou trabalhos do ator, que segundo ela, ficaram marcados em sua memória, como a novela Estúpido Cúpido (1976) e a peça O Mistério de Irma Vap (1986), que ficou em cartaz por 11 anos.

— Ele (Ney Latorraca) é daquelas pessoas que marcaram a vida de muita gente, que farão muita falta — afirmou.

Homenagens nas redes sociais

Em sua conta no X, o também ator Marcelo Médici definiu Latorraca como "a pessoa mais engraçada" que já conheceu.

O autor de novelas Walcyr Carrasco publicou uma foto do ator em seu perfil no Instagram. "Ney Latorraca, sua partida representa uma perda irreparável para a cultura nacional", escreveu. "Que sua arte continue a inspirar e que sua memória seja eternizada em nossos corações", acrescentou.

O ator Mouhamed Harfouch também lamentou a morte de Ney Latorraca. "Todos os aplausos para o imenso Ney Latorraca. Foram tantos personagens incríveis e inesquecíveis no cinema, na TV e no teatro", escreveu em seu perfil no Instagram.

Com uma série de fotos ao lado do artista durante as gravações do especial Alexandre e outros Heróis (2013), da Globo, Marcelo Serrado também prestou a sua homenagem a Latorraca: "Quando se vai um artista como Ney, se vai um pouco de todos nós! Um dia triste porém o céu vai se encher de alegria!".

Apontando Ney Latorraca como "Um dos nossos maiores atores", Eri Johnson também fez a sua homenagem ao artista em uma publicação no Instagram. "Um dos nossos maiores atores, um cara extremamente importante para todos nós da televisão e principalmente do teatro. Um verdadeiro artista, descanse em paz Ney", completou.

Lúcia Veríssimo relembrou momentos com o ator ao prestar a sua homenagem: "Uma coisa era certa a cada encontro: as gargalhadas. Um ator estupendo, um senso de humor afiado e o deboche era um traço marcante".

A apresentadora Ana Maria Braga também lamentou a morte de Ney Latorraca. "Sua partida deixa uma lacuna imensurável na cultura brasileira. Ney encantou gerações com seu talento e carisma, tornando-se um ícone inesquecível das artes cênicas", escreveu em seu perfil no Instagram.

Com uma foto rindo ao lado de Latorraca, o ator e diretor Miguel Falabella prestou a sua homenagem ao artista. "Uma vida gargalhando a seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente", escreveu no Instagram.

Ao canal GloboNews, a atriz Claudia Ohana se emocionou ao falar sobre a morte do artista, com quem contracenou em Vamp.

— Ele era um parceiro incrível. Um ator que não tinha medo, que se expunha, ousava, fazia roteiro com humor e drama — afirmou.

Também em entrevista ao GloboNews, Tony Ramos definiu Ney Latorraca como um ator de muito talento e de muita espontaneidade.