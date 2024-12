Ney Latorraca como Vlad em "Vamp". Nelson Di Rago / Globo,Divulgação

Ney Latorraca, que começou a carreira ainda na infância, fez personagens marcantes na televisão. O ator morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, em decorrência de uma sepse pulmonar. Ele lutava contra um câncer de próstata.

Ao longo de mais de quatro décadas, ele trabalhou em novelas e séries que consolidaram seu nome na história da teledramaturgia. O artista soma mais de 50 trabalhos na TV, entre novelas e séries.

Entre suas obras mais marcantes estão o vampiro Vlad na novela Vamp (1991), além de Barbosa, um senhor beiçudo de TV Pirata (1988). Com papéis diversos e demonstravam sua gama de atuação, o artista também se destacou no teatro e no cinema. Confira a seguir os principais trabalhos do artista na TV, no teatro e no cinema.

Principais novelas de Ney Latorraca

"Escalada" (1975)

A estreia de Ney Latorraca na TV Globo aconteceu na novela Escalada. Na produção, ele interpretava Felipe, um personagem mudo, que conquistou o público feminino.

"Estúpido Cupido" (1976)

Um ano após sua estreia nas telinhas, Ney voltou a fazer sucesso em Estúpido Cupido. Na trama, o ator de então 36 anos vivia Mederiquis, um adolescente de 17 anos. O papel representava a "juventude transviada" da época: fã de Elvis, o jovem era líder da banda, Personélitis Bóis, e dirigia uma lambreta, batizada de Brigite.

"Coração Alado" (1980)

Em Coração Alado, Latorraca encarnou Leandro Serrano, o vilão da trama de Janete Clair. Foi nessa produção que, ao lado de Vera Fischer, ele encenou a primeira cena de estupro em uma novela em horário nobre na TV brasileira.

"Vamp" (1991)

Foi no início da década de 1990, em Vamp, que o ator viveu um dos papéis de maior destaque de sua carreira. Na pele do vampiro Conde Vlad, grande vilão que antagoniza com o viúvo Jonas Rocha (Reginaldo Faria) e com a vampira e cantora de rock (Claudia Ohana).

O papel icônico quase foi dispensado pelo ator que, na época, estava em cartaz no teatro com a produção Irma Vap, outro projeto aclamado de sua trajetória.

"O Cravo e a Rosa" (2000)

No folhetim de época, escrito por Walcyr Carrasco, Latorraca interpretou Cornélio Valente. Casado com Dinorá (Maria Padilha), ele fazia tudo conforme as vontades da esposa, mas tinha um envolvimento extraconjugal com Dalva (Bia Nunnes).

O personagem era fundamental para o enredo principal da novela, pois é ele quem ajuda o protagonista Edmundo (Ângelo Antônio) a conquistar a mocinha Bianca (Leandra Leal).

"O Beijo do Vampiro" (2002)

Novamente encarnando um vampiro antagonista, em O Beijo do Vampiro, o ator foi Nosferatu, maior rival do protagonista, Bóris (Tarcísio Meira). A novela marcou o reencontro dos atores que foram galãs de uma geração.

Outros trabalhos de Ney Latorraca

"TV Pirata" (1988)

No humorístico TV Pirata, Latorraca interpretou Barbosa, um idoso conhecido beiçudo que divertia o público. Sua forma melosa de pronunciar o nome se tornou extremamente popular, e passou a ser uma piada recorrente no Brasil durante a época do programa.

"Rabo de Saia" (1984)

Com 20 capítulos, a minissérie Rabo de Saia trazia Latorraca na pele do protagonista Quequé, um caixeiro-viajante que mantinha três famílias em diferentes cidades. As esposas eram interpretadas por Dina Sfat, Lucinha Lins e Tássia Camargo. Na produção, o figurino do ator ficou marcado por usar terno de linho e chapéu panamá, que mudavam de cor conforme a esposa com quem ele contracenava.

"O Beijo no Asfalto" (1981)

Ao lado de Tarcísio Meira, Latorraca protagonizou um beijo entre dois homens, uma das cenas mais emblemáticas do cinema nacional. O filme, de direção de Bruno Barreto, adapta a obra de Nelson Rodrigues.

"Irma Vap" (1991)

Com Marco Nanini, o artista realizou 11 temporadas da peça O Mistério de Irma Vap, entre 1986 e 1997.

A peça era dirigida por Marília Pêra, artista com quem ele tinha forte parceria pessoal e profissional. Ney considerava a atriz e diretora a sua madrinha no mundo artístico.

"Cine Holliúdy" (2019)

A produção, que era ambientada na pequena Pitombas, no Ceará, homenageou o cinema e a televisão.

Na série, Ney Latorraca reviveu Vlad, o icônico personagem de Vamp. Esse foi o último trabalho do ator nas telinhas.