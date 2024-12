A rodada de Boxing Day 2024 agitou a Premier League nesta quinta-feira (26) . A data, que é uma febre entre os ingleses, teve mais um tropeço do City , derrota de Tottenham e de Chelsea e vitória do Liverpool .

No primeiro jogo do dia, o time de Pep Guardiola recebeu o Everton em sua casa. Mesmo saindo na frente com Bernardo Silva, os visitantes empataram com Ndiaye: 1 a 1, placar final.