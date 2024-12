Vítor Pereira elogia Matheus Cunha após vitória dos Wolves: 'É um jogador top, especial'

O técnico português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, não poupou elogios ao atacante brasileiro Matheus Cunha, destaque na vitória de 2 a 0 do Wolverhampton sobre o Manchester United, na quinta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Ele marcou um gol olímpico no início do segundo tempo e, nos acréscimos, Hwang Hee-Chan completou o marcador.

"Ele Cunha é um jogador top, especial, e pode fazer a diferença nos detalhes", afirmou Vitor Pereira, que manteve 100% de aproveitamento no seu início de trabalho no Wolverhampton após a sucessão de Gary O'Neil.

O resultado foi um alívio para os donos da casa, que chegaram aos 15 pontos e tentam dar uma arrancada no torneio para ganhar distância da zona de rebaixamento. O United, que continua oscilando sob o comando do técnico Rúben Amorim, se mantém com 22. "Analisamos cada jogo. Eu e toda a equipe tentamos perceber os espaços que podemos explorar e tentamos não permitir que o fizessem contra nós", afirmou o técnico português após o jogo.

Vitor Pereira se disse satisfeito pela oportunidade de participar do Boxing Day, rodada do Inglês tradicionalmente disputada no dia seguinte ao Natal. "É o país do futebol, uma coisa diferente. Estava habituado a ver o Boxing Day sentado no sofá, e sempre tive vontade de estar aqui. Agora vou desfrutar e trabalhar muito para merecer estar aqui", afirmou ele à DAZN.