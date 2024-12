Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 28 de dezembro

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (28), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 28/12 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Mesmo que você perceba falhas nas orientações que as pessoas oferecem, ainda não é hora de você fazer valer sua voz. Aguarde um pouco, porque neste caso, qualquer demora se mostrará benéfica. É preciso mais ordem.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

As pessoas de boa vontade até querem ajudar, mas não se pode ajudar a ninguém que não pretenda receber essa ajuda. Agora é quando sua alma precisa ficar receptiva, mesmo que as condições não sejam as ideais. Em frente.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Ficar sem saber o que acontece parece pecado mortal à sua alma, mas nem sempre é possível entender os acontecimentos, porque a vida muitas vezes é enigmática e criptografa os significados, sendo difícil a interpretação.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Conviver com quem sua alma não aprecia é todo um exercício de tolerância e compreensão amorosa, que não tem garantia de dar certo, porque apreços e desprezos são sentimentos viscerais, muito difíceis de controlar.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

As pessoas inventam e querem ser respeitadas, mesmo que as ideias que apresentem sejam impossíveis de realizar. Respeitar ou não essas condições é a escolha que sua alma precisará fazer nesta parte do caminho.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

Quando não der para driblar o que você não quer enfrentar, faça cara de esfinge e se mimetize com o meio ambiente, para não ter de dar respostas que sua alma prefere guardar para si. Faça isso em nome do seu bem-estar.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Os acontecimentos se precipitam em direções diferentes das esperadas, e isso afeta todo seu planejamento para esta época do ano. Não importa, melhor sua alma se manter aberta e receptiva, do que teimosa e insistente.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Apesar de que o cenário anda sobressaltado com os imprevistos, que parecem dominar tudo, procure você ser uma presença que faça contraste com o estado de nervosismo que afeta as pessoas. Irradie compreensão.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

Se nada acontece de acordo ao planejado, aceite e celebre, porque provavelmente a vida anda protegendo você, do jeito dela, através de mistérios e distúrbios que a nós parecem mais castigos do que proteção.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

Procure manter uma postura flexível diante das alterações que se apresentarem, porque assim você aproveitará essas condições de forma positiva e, sem o saber, provavelmente evitará dores de cabeça maiores.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Os temas que você aprecia e valoriza não são necessariamente os mesmos das pessoas com que você compartilha este momento. Não importa, as diferenças enriquecem os relacionamentos, desde que as pessoas respeitem.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03