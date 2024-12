Novas regras para tarifa social da água entram em vigor no dia 1º em Caxias

Na próxima quarta-feira (1º), com a virada do ano, entram em vigor em Caxias do Sul as novas regras para obtenção de descontos na tarifa de água por famílias de baixa renda. A chamada tarifa social passa a obedecer critérios mínimos definidos pela legislação federal. Até então, a concessão do benefício ocorria a partir de regras definidas por Estados e municípios.