Corpo de caxiense que estava desaparecida é localizado às margens do Rio das Antas

O 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar localizou, por volta das 10h deste sábado (28), o corpo da caxiense Daniela Bolson , 46 anos.

Segundo a corporação, ela foi encontrada às margens do Rio das Antas, em Campestre da Serra. Daniela, que residia em Caxias, estava desaparecida desde a madrugada do dia 23 de dezembro, quando foi vista pela última vez saindo de seu apartamento.

A operação, que começou na sexta-feira (27), após o carro de Daniela ter sido encontrado às margens da BR-116, no km 94, em Campestre da Serra, contou com buscas em área de mata com binômio (cão de buscas e cinotécnico).